Çin'den 3 milyar dolarlık uzay yatırımı

Çin, ülkenin güneyinde yer alan Wenchang eyaletinde uzaydan elde edilen verileri analiz etmek için 3 milyar dolarlık yatırımla veri merkezi kuracak.

Son yıllarda uzay yarışında ABD ile ciddi bir rekabete girmek isteyen Çin, bu alanda dev yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Çin'in, ülkenin güneyinde yer alan Wenchang eyaletinde, uzaydan elde edilen verileri analiz etmek için yıl sonuna kadar 3 milyar dolarlık bir süper veri merkezi inşa edeceği duyuruldu.

Kurulacak süper veri merkezinin, 2022'den başlayarak havacılık ve denizcilik sektörleri de dahil olmak üzere çeşitli endüstriler için büyük veri hizmetleri sağlayacağı ifade edildi.

TAKIMYILDIZI PROJESİ DE VAR

Bununla birlikte Çin, gelecek 10 yıl içinde yüksek hızlı internetten, kömür sevkiyatlarının izlenmesine kadar çeşitli hizmetler sunabilen devasa ticari uydu takımyıldızları inşa etmeyi planlıyor.

Ayrıca uydu fırlatma talebini karşılamak için, Çin'in daha fazla fırlatma sahası ve daha büyük roketler inşa etmesi gerekecek.

Çin'in şu anda üçü iç kısımda ve biri Hainan eyaletindeki Wenchang'da olmak üzere dört fırlatma tesisi bulunuyor.

Çin'de geçen yıl 39, bu yıl ise Mars görevi dahil 40'dan fazla uydu fırlatma işlemi yapıldı. Ülkede, gelecek birkaç yıl içinde binden fazla uydunun alçak yörüngeye fırlatılacağı tahmin ediliyor.