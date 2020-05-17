Çin'den ABD'ye Huawei suçlaması

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Pekin'den yapılan açıklamada, "ABD, ulusal güvenlik bahanesiyle devlet gücünü suistimal ediyor." denildi.

ABD ile Çin arasında Huawei gerilimi devam ediyor.

Pekin yönetimi, yabancı firmaların Çin teknoloji şirketi Huawei'ye teknoloji transfer etmesine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle ABD'yi ''devlet gücünü suistimal'' etmekle suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Huawei'ye Amerikan teknolojisi içeren yarı iletken çip satacak yabancı şirketlerin ABD'den ruhsat almasını zorunlu kılan düzenlemenin serbest piyasa ilkelerine aykırı olduğunu savunuldu.

"ULUSAL GÜVENLİK BAHANESİYLE..."

Düzenlemenin küresel endüstriyel arz zincirinin güvenliğini tehlikeye attığının belirtildiği açıklamada, "ABD, ulusal güvenlik bahanesiyle devlet gücünü suistimal etmekte, ihracat kontrol tedbirlerini başka ülkelerin şirketlerini baskı altında tutmak ve faaliyetlerini sınırlandırmak için kullanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada "Çin'in kısıtlamalara karşı gereken tüm tedbirleri alacağı" belirtildi.

HUAWEI'NİN ÇİP TEDARİĞİ ZORA GİRECEK

Dünya genelinde çip fabrikalarında kullanılan tasarım ve üretim araçlarının büyük bölümü ABD üretimi teknolojiler oluşturuyor.

Yeni kural, mobil cihaz ve modem üreticisi Huawei'in herhangi bir uluslararası üreticiden çip tedarik etmesini zora sokacak.

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'yi Mayıs 2019'da ekonomik kara listeye almış ve ABD şirketlerinin teknoloji ihraç etmesine kısıtlama getirmişti.