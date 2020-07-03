Çin'den ABD'ye tepki: Kanıt olmadan şirketlere baskı var

Çin, Huawei ve ZTE konusunda ABD hükümetine tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao, "suçlamaların hepsi yersiz" dedi.

ABD hükümeti, Çinli telekomünikasyon firmaları Huawei ve Zhongxing'i (ZTE) geçtiğimiz günlerde ulusal tehdit olarak belirlemişti. Çin cephesinde ise beklenen açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Çin hükümeti, ABD'ye Huawei ve ZTE konusunda tepki gösterdi, Batılı ülkeleri insan hakları bahanesiyle başka ülkelerin içişlerine karışmamaya çağırdı.

"ABD KANIT SUNMADAN SUÇLAMA YAPIYOR"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, "ABD herhangi bir kanıt sunmadan, yersiz suçlamalarla ve devlet gücünü istismar ederek, belirli devlet ve şirketlere baskı uyguluyor." ifadelerini kullandı.

Licien, ABD'nin bu tür "zorbaca hareketlerle" kendi piyasa ve ekonomik ilkeleriyle çeliştiğini savundu.

ABD'li operatörlerin Huawei ve ZTE'den ekipman alımının yasaklanmasının ABD'nin internet güvenliğini iyileştirmeyeceğini ileri süren Cao Licien, bu adımın ABD'nin kırsal ve az gelişmiş bölgelerinde internet hizmetlerine ciddi zarar vereceğini savundu.

NE OLMUŞTU

ABD Federal İletişim Komisyonu, dün Çin'in teknoloji devi şirketleri Huawei ve ZTE'nin ulusal güvenliğe tehdit olarak belirlendiğini açıklamıştı.

ABD, Çin'in teknoloji şirketi Huawei'yi ulusal güvenliğe aykırı faaliyetlerde bulunma riski oluşturduğu gerekçesiyle teknoloji ihracatına kısıtlama getirdiği kişi, şirket, devlet ve diğer tüzel kişilikleri içeren Varlık Listesi'ne 2019'da almıştı.