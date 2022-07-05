Çin'den Ay'ı sahiplenme iddialarına yanıt geldi

NASA başkanı Bill Nelson, Çin'in bir gün Ay'a gidip orayı kendi bölgesi ilan edebileceğinden endişe duyduğunu söylemişti. Çin cephesinden bu açıklamalara yanıt gecikmedi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceği Artemis görevleri kapsamında Ay'a astronot göndermek istiyor.

NASA başkanı Bill Nelson, Çin'in uzay programıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Nelson, Çin'in bir gün Ay'ı istila etmesinden korktuğunu şu sözlerle ifade etti:

"Çin'in Ay'a inip 'Bu bizim ve sen uzak dur' demesi konusunda çok fazla endişelerimiz var. Çin uzay istasyonunda ne olacağını düşünüyorsunuz? Orada başkalarına ait uyduları nasıl yok edeceklerini öğrenecekler."

Çin'den yanıt gecikmedi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, suçlamalara yanıt vererek, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) başkanının gerçekleri görmezden geldiğini ve Çin hakkında ilk kez sorumsuzca konuşmadığını söyledi.

Lijian, "ABD tarafı, Çin'in normal ve makul dış uzay çabalarına karşı sürekli bir karalama kampanyası peşinde ve Çin, bu tür sorumsuz açıklamalara kesinlikle karşı çıkıyor." dedi.

Lijian ayrıca, Çin'in her zaman silahlanmaya karşı olduğunu ve uzayda insanlığın ortak bir geleceğini desteklediğini söyledi.

Öte yandan, Dış Uzay Anlaşması'na göre hiçbir doğal gök cismi herhangi bir ülkenin mülkü olamaz. NASA yöneticisinin bunu bildiği halde neden böyle bir açıkalama yaptığı ise bilinmiyor.