Çin'den çağrı: Uzay silahlanması denetlenmeli

Çin, uzay silahlanmasının denetimini sağlayacak bir uluslararası antlaşma için çağrıda bulundu.

Son yıllarda oldukça kızışan uzay yarışı, uzayda silahlanma tehlikesini de beraberinde getirdi. Üstelik bazı ülkelerin bu konuda gizli projeler yürüttüğü söyleniyor.

Çin, uzay silahlanmasının denetimini sağlayacak bir uluslararası antlaşma için çağrı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, düzenlediği olağan basın toplantısında, "Uzayda güvenliği sağlamak üzere bir silah denetimi anlaşmasını müzakere etmek ve en kısa zamanda sonuca ulaştırmak için uluslararası topluma çağrı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇİN, SİLAHLANMANIN ÖNLENMESİNDEN YANA"

Çin ve Rusya'nın 2014'te Cenevre'de düzenlenen Dünya Silahsızlanma Konferansı'nda sunduğu taslak metnin müzakerelere temel oluşturması gerektiğine işaret eden Sözcü Cao, "Çin her zaman uzayda silahlanma yarışının önlenmesinden yanadır, Rusya ile yasal olarak bağlayıcı bir antlaşma için yapılacak müzakereleri aktif şekilde desteklemektedir." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün yaptığı açıklamada, uzayda her tür silahın konuşlandırılmasını yasaklayacak uluslararası bir mekanizmanın oluşturulması için müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Lavrov, Rusya ve Çin'in Cenevre Konferansı'na sunduğu taslak metnin müzakerelere temel oluşturmasını teklif etmişti.