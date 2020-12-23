Çin'den e-ticaret devlerine rekabet uyarısı

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), e-ticaret alanında faaliyet gösteren ülkenin önde gelen internet şirketlerinden, rekabet kurallarına uymalarını istedi.

Çin hükümetinin internet konusunda oldukça katı kurallarının olduğu biliniyor. Ayrıca hükümet, kurallara uymayan dev şirketlere ciddi para cezaları kesiyor.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), e-ticaret alanında faaliyet gösteren ülkenin önde gelen internet şirketlerine çeşitli uyarılarda bulundu.

SAMR ve Ticaret Bakanlığı, internet şirketleriyle adil rekabet ve piyasa düzeninin korunması için uymaları gereken kuralları bildirdiği bir toplantı düzenledi.

Toplantıya, e-ticaret, sosyal ağ ve internet hizmetleri şirketleri Alibaba, Tencent, JD.com, Meituan, Pinduoduo ve Didi Chuxing'in temsilcileri katıldı.

Düzenleyici kurum; şirketleri, fiyatları maliyetin altına düşürmeme, tekelci anlaşmalar yapmama, büyük veriyi kullanarak fiyat ayrımcılığı uygulamama ve kullanıcıların bilgilerini yasa dışı toplamama konusunda uyardı.

CEZA UYARISI

Öte yandan, şirketlerin fiyat belirleme güçlerini; danışıklı fiyat, aşırı düşük veya fahiş fiyat gibi rekabete aykırı satış pratikleri için kullanmaları halinde cezalarla karşılaşacakları belirtildi.

SAMR, e-ticaret şirketlerinden sosyal sorumluluk görevlerini yerine getirmelerini, bilimsel-teknolojik yenilikçiliği teşvik ederek ve kamunun çıkarını koruyarak ekonomik büyüme ivmesine katkı sağlamalarını istedi. Kurum piyasaya yönelik denetimlerin artacağı sinyalini verdi.