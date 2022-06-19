Çin’den sosyal medya fenomenine 16 milyon dolar vergi cezası

Çinli anlık mesajlaşma platformu Momo'da canlı yayın yapan Xu Guohao'ya 108 milyon yuan (yaklaşık 16 milyon dolar) para cezası kesildi.

Çin yasalarına göre, sosyal medya şirketlerinin gelir vergileri toplaması ve kişisel bilgileri içeren raporları altı ayda bir yerel makamlara iletmesi gerekiyor.

Çin Devlet Vergi Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çinli anlık mesajlaşma platformu Momo'da canlı yayın yapan Xu Guohao'ya, 2019'dan 2020'ye kadar vergi kaçakçılığı nedeniyle 108 milyon yuan (16 milyon dolar) ceza verildi.

Gelirini eksik bildirdi

Yetkililer, Xu'nun izleyici para ödüllerinden elde ettiği geliri yanlış bir şekilde bildirerek gelir vergisinden kaçtığını söylüyor. Wei, para cezasının ardından ortadan kayboldu.

Çin'den internet yayıncılığına ayar

Çin, geçtiğimiz yıl reşit olmayan kullanıcıları siber ortamda korumayı amaçlayan yeni kararları yayınlamış ve 16 yaşın altındakilerin internette canlı yayın yapmalarını yasaklamıştı.

Öte yandan, internet platformlarının, gerçek isimle kayıt zorunluluğu getirmesi istenirken, reşit olmayanların hediye, nakit yükleme, çevrim içi ödeme gibi yöntemlerle bahşiş göndermeleri de yasaklanmıştı.