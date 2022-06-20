Çin'den Tesla modellerine yasak

Tesla modellerinin, Pekin'in doğusundaki bir sahil beldesi olan Beidaihe'ye girişi en az iki ay süreyle yasaklanacak.

Tesla, 2020 başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde açmıştı.

Tesla’nın Şanghay Gigafactory fabrikasından çıkan otomobiller; Danimarka, İsviçre, İsveç, İspanya, Hollanda ve Norveç gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Tesla modellerinin Çin'in bir sahil beldesi olan Beidaihe'ye girişi yasaklanacak. Söz konusu yasağın, 1 Temmuz'da başlayacağı ve en az 2 ay süreceği belirtiliyor.

Yasağın nedeni Tesla'ya olan güvensizlik

Pekin'in doğusundaki Beideihe, geleneksel olarak Çin'in üst düzey liderlerinin kapalı kapılar ardında politika fikirlerini tartıştıkları bir yaz toplantısına ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle yetkililer, Tesla modellerinin casusluk için kullanılabileceği endişesi taşıyor.

Otomobillerde pek çok kameranın olması ve bu kameralardan elde edilen görüntülerin ABD'de depolanması, daha önce de Çin'de endişelere neden olmuştu.

2021'de Çin hükümeti, Tesla modellerinin askeri alanların ve önemli devlet binalarının yakınına park edilmemesi yönünde uyarıda bulunmuştu.

Çin'den gelen yasağın ardından Elon Musk, birkaç ay sonra Çin'de yeni bir veri merkezi kurmuş ve verilerin ülke dışına çıkmayacağını açıklamıştı.



