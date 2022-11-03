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    Çin'in 23 tonluk roket parçası Dünya'ya düşecek

    Çin, pazartesi günü yeni Tiangong Uzay İstasyonu'nun üçüncü ve son parçasını başarıyla fırlattı. Roketin 23 tonluk gövdesinin bu hafta sonu Dünya'ya düşmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 15:57
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    Çin'in 23 tonluk roket parçası Dünya'ya düşecek

    Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun parçasını oluşturacak ikinci laboratuvar modülünü uzaya gönderdi.

    Mıngtien" modülü, "Long March 5B" taşıyıcı roketiyle, birkaç gün önce Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

    23 tonluk roket Dünya'ya düşecek

    Roketin 23 tonluk gövdesi, bu hafta sonu Dünya'ya geri düşecek. Ancak enkazın yağabileceği alanların çoğu açık okyanus veya ıssız arazi olacak.

    Roket gövdesinin tam olarak nereye düşeceğini kimse bilmiyor. Ancak, uzaydan gelen herhangi bir enkazın insanlara çarpması pek olası değil.

    LONG MARCH

    Bir kısmı muhtemelen atmosferde ilerlerken yanacak olan roketin gövdesi, yaklaşık yüzde 40'ı parçalar halinde Dünya'ya düşecek.

    Uzay endüstrisi liderleri, Çin'in kontrolsüz fırlatma görevlerinin insan hayatı ve mülkiyeti için gereksiz bir risk oluşturduğunu söylüyor.

    Uzmanlar, kabaca 10 katlı bir bina büyüklüğündeki Long March roket gövdesinin sadece ne kadarının Dünya'ya çarpacağını tahmin edebiliyor.


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