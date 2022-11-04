Çin'in 23 tonluk roket parçası Dünya'ya düştü

Çin, pazartesi günü yeni Tiangong Uzay İstasyonu'nun üçüncü ve son parçasını başarıyla fırlattı. Roketin 23 tonluk gövdesi Dünya'ya düştü, ancak korkulan olmadı.

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun parçasını oluşturacak ikinci laboratuvar modülünü uzaya gönderdi.

Mıngtien" modülü, "Long March 5B" taşıyıcı roketiyle, birkaç gün önce Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

23 tonluk roket Dünya'ya düştü

Roketin 23 tonluk gövdesinin bugün Dünya'ya düşeceği haberleri panik yaratmıştı. Hatta başta İspanya olmak üzere bazı ülkeler, hava sahalarını kapatmıştı.

Long March 5B roketine ait parçanın TSİ 13.01 itibarıyla atmosfere giriş yaptığı ve birkaç saat sonra da Dünya'ya düştüğü açıklandı.

ABD, Çin'i uyardı

NASA, Pasifik Okyanusu'na düşen Çin roketi sonrası, bir daha benzeri olayın yaşanmaması için Çin Uzay Ajansı'nı uyardı



Çin, daha önce de yapmıştı

Bu, Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından başlatılan son yıllardaki dördüncü uzay enkazı olayı olarak kayıtlara geçti.

Temmuz 2022'de, 25 tonluk Long March 5B çekirdek aşaması Hint Okyanusu üzerinden Dünya'nın atmosferine düşmüştü.

Nisan 2021'de, başka bir Tiangong uzay istasyonu görevinden kalan çekirdek aşama, aynı su kütlesine enkaz saçtı.

Son olarak Mayıs 2020'de, bir Long March 5B'nin parçaları, Fildişi Sahili boyunca çöp yığınları bırakarak Batı Afrika üzerinde bir köye düşmüştü.





Çin'in kullandığı Long March 5B gibi roketler, fırlatıldıktan sonra çekirdek aşamalarının okyanusa yönlendirilmesini sağlayacak önlemlere sahip.

SpaceX'in kullandığı Falcon 9 gibi roketler ise tek parça halinde yere inip yeniden kullanılabiliyor ve herhangi bir enkaz oluşturmuyor.

Şu an itibarıyla, Çin uzay ajansının Long March 5B roketi için planlanan 6 görevi daha var. Bu görevlerden ilki, muhtemelen gelecek yılın ortalarında yapılacak.

