Çin'in Ay'a inen uzay aracı örnek toplamayı başardı

Çin'in Ay'a iniş yapan uzay aracı Chang'e 5'in, örnek toplama işlemini başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

Son yıllarda uzay yarışında ABD ile ciddi bir rekabete girmek isteyen Çin, uzay çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde Chang'e-4 uzay aracını indiren Çin, geçtiğimiz günlerde Chang'e-5 aracını da fırlatmış ve Ay yüzeyine başarıyla iniş gerçekleştirmiştii.

ÖRNEK TOPLADI

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden (CNSA) yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da Ay misyonu için uzaya gönderilen Chang'e-5, Ay'ın yüzeyinden başarıyla örnek toplamayı başardı.

Çin'in uzay aracı, Ay'dan örnek topladı

"TARİHİ ADIM"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Chang'e 5'in Ay'a inişinin "Çin'in uzayın barışçıl kullanımında uluslararası toplumla iş birliğinde tarihi bir adım" olduğunu söyledi.

Hua, Çin'in tüm insanlığın yararına çalışma ruhuyla uluslararası iş birliğini, uzayın keşfini ve kullanımını teşvik etmeye devam edeceğini kaydetti.

ÖRNEKLER DÜNYA'YA GELECEK

Uzay aracının, topladığı 2 kilogram ağırlığında örneği bu ayın ortalarında Dünya'ya getirmesi bekleniyor.

Chang'e 5'in bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda, Çin'in uzay programında önemli bir gelişme kaydedileceği belirtildi.

Ay'ın yüzeyinden toplanacak örneklerin, tam yaşı da dahil olmak üzere Ay ve Güneş sistemi hakkında bilinmeyen birçok noktayı aydınlatacağı ve uzay çalışmalarına katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

NASA TEBRİK ETTİ

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Chang’e 5’in başarılı iniş yapmasından ve örnek toplamasından dolayı Çin’i tebrik ederken "Ay'da toplanan örneklerin Dünya'ya getirilmesi durumunda, uluslararası bilim camiasını ilerletebilecek örnekleri incelemekten herkesin faydalanacağını umuyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

YENİ AY GÖREVLERİ YOLDA

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), 2023-2024 yıllarında yeni bir Ay görevine daha başlayacağını duyurdu. Kurum ayrıca, Ay'a ve toprak örnekleri toplamak üzere Chang'e-6 aracının ve Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere Chang'e-7 görevlerinin planlandığını bildirdi.

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