Çin'in balistik füzeyle vurduğu uydu, uzay istasyonunda tehlike yarattı

Uluslararası Uzay İstasyonu, Çin’in 1999’da fırlattığı ve 2002’de hizmet dışı bıraktığı hava durumu uydusunun bir parçasıyla çarpışma tehlikesi geçirdi.

Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş yaşanabilir bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.

Saatte 27 bin kilometre hızla yörüngede dönen bu dev yapının karşısına çıkacak en ufak bir uzay enkazı bile ağır hasarlara neden olabilir

ÇİN UYDUSUYLA ÇARPIŞMANIN EŞİĞİNE GELDİ

Çin’in 1999’da fırlattığı ve 2002’de hizmet dışı bıraktığı hava durumu uydusunun bir parçası, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çarpışma tehlikesi yarattı.

Çin'in 2007’de balistik bir füzeyi denemek için vurduğu ve 3 bin parçaya ayırdığı Fengyun-1C uydusunun kalıntıları, geçtiğimiz günlerde uzay istasyonuna yöneldi.

Enkazların kendilerine yaklaştığını tespit eden astronotlar, tehlikeden kaçınmak için manevra yapmak zorunda kaldı.

Astronotlar, istasyonu enkazın önünden çekmek için halihazırda istasyona kenetlenmiş Rus kargo aracı Progress MS-18’in motorlarını ateşledi. Böylelikle kargo aracı, istasyonun irtifasını yükseltti.

Mayıs ayında, yine bir uzay çöpünün çarpmasıyla robotik kolunda delik açılan istasyonda, şu anda NASA’dan ve Rusya Uzay Ajansı’ndan üç astronot görev yapıyor.

Uzay enkazları çoğunlukla, hizmet dışı bırakılmış uydular veya roket fırlatmalarından arda kalan parçalardan oluşuyor.

NASA'ya göre, şu anda Dünya'nın etrafında dönen on milyonlarca uzay çöpü var ve bu çöplerin çoğu 1 mm'den küçük olduğu için takip edilemiyor.

Ancak enkazlar arasında, mermer büyüklüğünde yaklaşık 500 bin cismin olduğu tahmin ediliyor.





UZAY İSTASYONUNA UZAY ÇÖPÜ ÇARPARSA NE OLUR?

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi, Uluslararası Uzay İstasyonu, yörüngede saatte 27 bin kilometre hızla dolaşıyor. Bu nedenle en ufak bir uzay çöpü bile ağır sonuçlar yol açabilir.

Aynı zamanda böyle bir çarpışmadan doğacak binlerce parça, yörüngede aktif halde bulunan birçok uyduyu etkileyebilir.

Bunun sonucunda da Dünya'daki iletişimde aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca istasyonda görevli astronotların sağlığı da tehlikeye girebilir.