Çin'in FAST teleskobu, Samanyolu galaksisini görüntüledi

Araştırmacılar, binlerce radyo dalgasındaki verileri inceledi. Bulgular sayesinde Samanyolu'nda yeni keşifler yapılacağı belirtildi.

Çin'in Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu'yla (FAST) Samanyolu'nun yüksek çözünürlüklü görüntüleri elde edildi.

Çinli bilim insanları, Samanyolu'ndaki gök cisimlerinin doğuşunun ve uzayda madde döngüsünün anlaşılmasına yardımcı olacak bir çalışmaya imza attı.

44 bin radyo dalgasındaki veriler incelendi

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomik Gözlemevi'nden Han Cinlin liderliğindeki ekip, yaklaşık 44 bin radyo dalgasındaki verileri inceledi.

Ekip, Samanyolu galaksisindeki bu zamana kadarki en geniş manyetik alanın özelliklerini tespit etmek için FAST'i kullanarak, Samanyolu'nun bir bölgesini taradı ve 2 süpernova patlamasının kalıntılarını tespit etti.

Çekirdekte yeni nesil yıldızlar üretebiliyor

Araştırmada, uzayda bulunan hidrojen atomlarından oluşan gazın, soğuduktan sonra hidrojen moleküler bulutları oluşturarak, çekirdekte yeni nesil yıldızlar üretebildiği tespit edildi.

Söz konusu araştırmanın yazarlarından Han, yıldızların öldükten sonra patladığını ve çıkan gaz sonucu elementlerini uzaya saçtığını kaydetti.

Yeni keşifler yapılacak

Han, bu yıldızlardan bazılarının öldükten sonra süpernova kalıntıları bırakabileceğini ifade ederek, yeni gözlemlenen bulguları kullanarak Samanyolu'nda yeni keşifler yapacaklarını dile getirdi.

FAST, Ekim 2022'de, Samanyolu galaksisinden 20 kat daha büyük olan "evrendeki açık ara en büyük atom bulutunu" keşfetmişti. Araştırma, 10 Kasım'da Science China dergisinde yayımlandı.

Radyo dalgalarını tespit için kullanılıyor

2016'da inşa edilen FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla ABD Porto Riko'da 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

AA'nın haberine göre, radyo teleskopları; yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor.