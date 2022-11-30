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- Çin'in Güneş gözlem uydusu ilk fotoğrafını gönderdi
Çin'in Güneş gözlem uydusu ilk fotoğrafını gönderdi
- Haber Merkezi
- 30.11.2022 - 12:33
- Güncelleme : 30.11.2022 - 12:43
Son yıllarda uzay çalışmalarıyla ön plana çıkan Çin, geçtiğimiz ekim ayında Güneş gözlem uydusu (ASO-S'yi uzaya fırlatmıştı.
Çin Bilimler Akademisi tarafından yürütülen projenin operasyonundan sorumlu baş bilim insanı Gan Veyçun, uydunun 11 Kasım'da Güneş patlamasının X-ışınıyla kaydettiği görüntüleri ilettiğini açıkladı.
Ekim ayında Güneş'e olan yolculuğuna başlayan Gelişmiş Uzay Tabanlı Güneş Gözlemevi (ASO-S) ilk fotoğrafını gönderdi.
Güneş'teki patlamayı görüntüledi
Çin’in Güneş’i gözlemleyen uzay aracından gelen ilk fotoğraf, Güneş'in yüzeyindeki patlamayı gözler önüne seriyor.
Günde 500 GB veri toplayacak
Uydunun günde ortalama 500 gigabayt büyüklüğündeki veriyi Pekin, Sanya ve Kaşgar'daki yer istasyonlarına iletmesi, bu verilerin Nancing şehrindeki Mor Dağ Gözlemevi'nde birleştirilerek işlenmesi planlanıyor.
888 kiloluk uydunun keşif faaliyetini en az 4 yıl sürdürmesi hedefleniyor. Çin, ilk güneş gözlem uydusu "Şihı"yı ise 14 Ekim 2021'de uzaya göndermişti.