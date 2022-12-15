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- Çin'in Güneş gözlem uydusundan yeni fotoğraflar geldi
Çin'in Güneş gözlem uydusundan yeni fotoğraflar geldi
- Haber Merkezi
- 15.12.2022 - 15:14
Son yıllarda uzay çalışmalarıyla ön plana çıkan Çin, geçtiğimiz ekim ayında Güneş gözlem uydusu (ASO-S'yi uzaya fırlatmıştı.
Çin Bilimler Akademisi tarafından yürütülen projede yeni fotoğraflar servis edilmeye devam ediyor.
Ekim ayında Güneş'e olan yolculuğuna başlayan Gelişmiş Uzay Tabanlı Güneş Gözlemevi (ASO-S) yeni fotoğraflar çekti.
Dünya'dan 720 km uzaklıkta çalışan güneş sondası, uzunlamasına olan manyetik haritanın yüksek çözünürlüklü görüntüsünü yakaladı. Güneş patlamalarının nasıl olduğuna dair bilgiler veren görüntüler, oldukça ilgi çekti.
Günde 500 GB veri toplayacak
Uydunun günde ortalama 500 gigabayt büyüklüğündeki veriyi Pekin, Sanya ve Kaşgar'daki yer istasyonlarına iletmesi, bu verilerin Nancing şehrindeki Mor Dağ Gözlemevi'nde birleştirilerek işlenmesi planlanıyor.
888 kiloluk uydunun keşif faaliyetini en az 4 yıl sürdürmesi hedefleniyor. Çin, ilk güneş gözlem uydusu "Şihı"yı ise 14 Ekim 2021'de uzaya göndermişti.