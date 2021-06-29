Çin'in ilk uzay istasyonunda 120 çeşit yemek var

Çin'in yörüngedeki ilk uzay istasyonunda görevli taykonotlar, üç ay boyunca 120 çeşit yemek yiyebilecek.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatmış, ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2 fırlatılarak çekirdek modülüne entegre edilmişti.

Çin, 2 yıl sürmesi planlanan kalıcı uzay istasyonu inşa sürecinin bir sonraki aşaması için Shenzhou-12 uzay aracıyla Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo isimli taykonotları istasyona gönderdi.

120 ÇEŞİT YEMEK VAR

Çin'in yörüngedeki ilk uzay istasyonunda görevli taykonotlar, burada kaldıkları üç aylık süre boyunca yemeklerini 120'den fazla çeşit arasından seçecek.

6,8 tonluk malzeme arasında çeşitli çaylar ve meyve suları da dahil olmak üzere, bir dizi temel gıda yer alıyor. Kargo aracı, taze meyve ve sebzelerin depolanabilmesi için soğutucular da teslim etti.

Çin'in baş taykonot eğitmeni Huang Weifen, yiyeceklerin genellikle katı, kemiksiz, küçük parçalar halinde olduğunu, taykonotların kişisel zevklerini de karşılamak üzere seçildiğini söyledi.

Yemekler arasında sarımsak soslu kıyılmış domuz eti, kung pao tavuğu, karabiberli sığır eti ve lahana turşusu gibi türlerin yer aldığı ifade edildi.

CCTV'ye konuşan Huang, ayrıca uzay istasyonuna bir mutfak ve mikrodalga fırın da yerleştirdiklerini belirtti.





Taykonotlar, Tianhe modülünde 3 ay kalacak ve görevleri sırasında uzay istasyonuna ekipman kurmak için iki uzay yürüyüşü gerçekleştirecek.

YENİ FIRLATMA GÖREVLERİ YAKINDA

Çin uzay istasyonunun inşası için 8 montaj görevi daha yapılacak. T şeklinde inşa edilecek istasyonun her iki tarafına da eklenecek olan Wentian ve Mengtian adlı laboratuvar modülleri önümüzdeki aylarda fırlatılacak ve istasyona entegre edilecek.