Çin'in ilk yerli yolcu uçağı seri üretime hazır

Çin'in ilk yerli üretim yolcu uçağı "C919", ulusal sivil havacılık otoritesinden üretim lisansı almayı başardı.

Çin'in ilk yerli üretim yolcu uçağı "C919", ulusal sivil havacılık otoritesinden üretim lisansını alarak artık son aşamaya geldi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), seri üretime başlayacak modele "üretim lisansını" verdiğini duyurdu.

AA'nın haberine göre, devlete ait Çin Ticari Uçak Şirketi'nin (COMAC) geliştirdiği dar gövdeli yolcu uçağı, ilk test uçuşunu 14 Mayıs'ta yapmış, uçuşa uygunluğunu tescil eden "tip lisansını" 30 Eylül'de almıştı.

İlk teslimatlar bu ay yapılacak

"Boeing 737" ve "Airbus 320" muadili olarak tasarlanan tek koridorlu yolcu uçaklarının ilk teslimatının aralıkta China Eastern Hava Yolları'na yapılması planlanıyor.

China Eastern, Mart 2021'de imzalanan anlaşmayla uçakları tanesi 99 milyon dolara satın almak için COMAC ile anlaşmaya varmıştı.

China Eastern, uçakları Şanghay'dan Pekin, Guangcou, Şıncın ve Çıngdu şehirlerine yapılacak iç hat uçuşlarında kullanmayı planlıyor.

Bu sayede Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki küresel yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.