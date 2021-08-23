Çin'in Mars aracı Zhurong, tüm görevlerini tamamladı

Çin’in Mars’taki uzay aracı Zhurong, araştırmacıların öngördüğü yaşam süresini aştı ve planlanan tüm görevleri başarıyla yerine getirdi.

Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından geçtiğimiz yıl temmuz ayında uzaya fırlatılan Mars keşif aracı Tianwen-1, milyonlarca kilometrelik yolu sorunsuz tamamlayarak, şubat ayında Mars yörüngesine ulaşmıştı.

Aracın içerisinde yer alan Zhurong isimli gezgin ise, Mars'a iniş gerçekleştirmiş ve Çin, Mars'a araç indiren ikinci ülke olmuştu.

BEKLENEN SÜREYİ AŞTI

Adını Çin mitolojisindeki ateş ve savaş tanrısından alan uzay aracı, aslında üç aylık bir görev için tasarlanmıştı.

Ancak Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), aracın yaşam beklentisini aştığını ve yerine getirmesi beklenen tüm görevleri tamamladığını duyurdu.

Araç, şu anda 1970'lerde ilk kez NASA'nın Viking 2 misyonu tarafından ziyaret edilen Utopia Planitia ovasını araştırıyor.

Mars’ın jeolojik özelliklerine dair veri toplamak ve görüntüler kaydetmekle görevlendirilen uzay aracı yaklaşık 900 metre yol katetmişti.

Öte yandan Zhurong'un, yeni görevlerine eylül ortasından ekim sonuna kadar ara vermesi planlanıyor.

Çünkü bu tarihler arasında Güneş, Dünya ile Mars arasına girecek ve araçla olan tüm iletişim kesilecek. Bu süre zarfında uzay aracı güvenli moda alınacak.

Ekim sonunda ise Zhurong yeniden harekete geçecek ve şu anda bulunduğu konumdan 1,6 kilometre uzaktaki bir bölgeye doğru yola çıkacak.

Bu bölgenin eskiden bir okyanusa ev sahipliği yapmış olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle bilim insanları bölgeden gelecek verileri merakla bekliyor.