Çin'in Shijian-21 uydusu ABD'yi endişelendirdi

Çin, uzay enkazını temizlemek için Shijian-21 uydusunu fırlattı. Ancak ABD, uydunun bir silah olarak kullanılabileceğinden endişeli.

Son zamanlarda uzay yarışındaki iddialı hedefleriyle öne çıkan Çin, yeni uydularını fırlatmaya devam ediyor. Bu uydulardan biri de geçtiğimiz günlerde yörüngeye gönderilen Shijian-21.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknolojisi Kurumu, uzay çöpünü toplama ve imha etme teknolojisini test etme amacıyla Shijian 21 uydusunu fırlattığını duyurdu.

ABD, GİZEMLİ SİLAH DİYOR

Ancak ABD hükümetinin ve diğer uluslararası uzay yetkilileri, bu uydunun gizemli bir silah olduğunu iddia ediyor. Uydunun böyle anılmasının nedeni ise cihaz hakkında son derece az bilgi olması.

ABD Uzay Komutanlığı'ndan General James Dickinson, bu yılın başlarında bir Senato komitesine verdiği ifadede, 2016 yılında fırlatılan Shijian 17 uydusunun, gelecekteki sistemlerde diğer uzay araçlarını ve uydularını kavramak için kullanılabilecek bir robotik kolu olduğunu belirtmişti.

Çin ise Shijian sınıfı uydularının deneyler ve teknoloji gösterileri için tasarlandığını söylüyor.