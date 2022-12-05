Çin'in uzay istasyonundaki ekibi Dünya'ya indi

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'ndaki taykonot ekibi, 6 aylık görevini tamamlayarak Dünya'ya iniş yaptı.

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurdu.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunda görev yapacak yeni taykonot ekibini geçtiğimiz günlerde fırlatmıştı. Yeni ekibin gelmesinin ardından, uzay istasyonunda çalışan diğer ekibin görev süresi doldu.

Ekip Dünya'ya iniş yaptı

AA'nın haberine göre, Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'ndaki taykonot ekibi, 6 aylık görevini tamamlayarak Dünya'ya iniş yaptı. Taykonotları taşıyan Şıncou-14 uzay kapsülü, Gobi Çölü'ndeki Donfıng sahasına indi.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanmıştı.

Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun, ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Montajının 2022'nin sonunda tamamlanması hedeflenen istasyonda üç kişilik taykonot ekibi dönüşümlü görev yapıyor.