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    Çin’in uzaya gönderdiği roketin iticisi kasabaya düştü

    Bir okulun yakınına düşen iticinin patlamasından sonra yaşanan korku dolu anlar, saniye saniye kaydedildi.
    • DHA
    • 08.09.2020 - 10:46
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 10:46
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    Çin’in uzaya gönderdiği roketin iticisi kasabaya düştü

    Çin’in uzaya gönderdiği Long March 4B roketinin iticisi, talihsiz bir kazaya yol açtı.

    Roketin iticilerinden biri, ülkenin Şansi bölgesindeki Gaoyao kasabasına düştü.

    OKULUN YAKININA DÜŞTÜ

    İticinin havada yön değiştirerek kasabadaki bir okula doğru yöneldiği, ardından okulun yakınlarındaki bir noktaya düştüğü aktarıldı.

    İTİCİNİN PATLAMA ANI

    Çin medyası, iticinin düştükten sonra patladığını ve patlamanın ardından gökyüzüne turuncu renkte bir dumanın yükseldiğini duyurdu.

    Patlamayla birlikte okuldan çığlıklar yükselirken, kazada şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı aktarıldı.

    Çin'in uzaya gönderdiği roketin iticisi kasabaya düştü ViDEO

    Çin’in uzaya gönderdiği roketin iticisi kasabaya düştü #1

    ROKETİN ENKAZI DÜNYAYA DÜŞTÜ

    Öte yandan Çin'in 5 Mayıs'ta fırlattığı Long March 5B roketinin enkazı, Atlas Okyanusu'na düşmüştü. Çevredeki bazı yerleşim yerleri olay sonucu zarar görmüştü.

    Çin’in uzaya gönderdiği roketin iticisi kasabaya düştü #2

    Instagram: @eshteknoloji

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