Çin'in yapay güneşi, 70 milyon santigrat dereceye ulaştı

Çin'in yapay güneşi, 70 milyon derecede 17 dakika 36 saniye boyunca çalışmayı başardı.

Güneş'in derinliklerindeki nükleer füzyon sürecine benzer bir reaksiyon oluşturmak ve sonsuz enerji kaynağı oluşturmak için 2006 yılından bu yana yapay güneş projesi üzerinde çalışan Çin, 2020 yışında reaktörü aktif etmişti.

Çinli bilim insanları, medyada sıklıkla "yapay güneş" diye nitelenen ünlü nükleer reaktörün, gerçekleştirilen son deneyde rekor kırdığını duyurdu.

GÜNEŞ'TEN 5 KAT DAHA FAZLA SICAKLIK ÜRETTİ

Çin’de geliştirilen yapay güneş teknolojisi, son gerçekleştirilen testlerde Güneş’ten beş kat daha fazla sıcaklık üretmeyi başardı ve 70 milyon derecede 17 dakika 36 saniye boyunca çalıştı.

EAST veya HL-2M Tokamak diye de anılan deneylerin nihai hedefi, Güneş'teki nükleer füzyon sürecini taklit ederek sabit ve temiz enerji üretmek.

Reaktörde ağır hidrojen diye de bilinen ve denizlerde bol miktarda bulunan döteryum maddesi kullanılıyor. Bir litre deniz suyundaki döteryumun, füzyon yoluyla 300 litre benzine denk enerji üretebileceği tahmin ediliyor.

Bilim insanlarının şimdiki hedefi ise, plazmayı yaklaşık 17 dakika boyunca yaklaşık 100 milyon derecelik sıcaklıkta tutmak.

YAPAY GÜNEŞ PROJESİNİN ÖNEMİ

Çin'in yapay güneşi sayesinde nükleer füzyon yoluyla üretilen gücü kullanarak, neredeyse sınırsız temiz enerjiden yararlanılabilecek. Şu anda Dünya'nın enerji sorunu göz önüne alındığında, bu durum projenin önemini daha da artırıyor.

Güneybatı Fizik Enstitüsü başkanı ve projede görev yapan araştırmacı Duan Xuru, yeni cihazın 200 milyon santigrat derecenin üzerine çıkacağını ve bunun gerçek Güneş'in iyonlarından 13 kat daha sıcak olduğunu söylüyor.

NÜKLEER FÜZYON NEDİR

Nükleer füzyon; iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturmasıdır. Çekirdek tepkimesi olarak da bilinen bu tepkimenin sonucunda çok büyük miktarda enerji açığa çıkar.

Bilim insanları, Güneş'te gerçekleşen bu nükleer füzyon ortamının aynısını Dünya'da da kurarak sınırsız elde etmenin peşinde.