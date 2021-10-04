Çin'in yapay Güneş'i kullanıma hazır

Çinli bilim insanlarının temiz füzyon enerjisi sağlamak için geliştirdiği yapay Güneş, kullanılabilmek için hükümet onayını bekliyor.

Güneş'in derinliklerindeki nükleer füzyon sürecine benzer bir reaksiyon oluşturmak ve sonsuz enerji kaynağı oluşturmak için 2006 yılından bu yana yapay güneş projesi üzerinde çalışan Çin, geçtiğimiz yıl reaktörü aktif ederek birkaç test gerçekleştirmişti.

Medyada sıklıkla "yapay Güneş" diye nitelenen ünlü nükleer reaktör, 160 milyon santigrat dereceye ulaşarak rekor kırmıştı.

HÜKÜMETTEN ONAY BEKLİYOR

Çinli bilim insanlarına göre, füzyon test reaktörü (CFETR) oluşturma konusundaki tüm çalışmalar tamamlandı. Artık reaktörün kullanılabilmesi için hükümetten onay aşamasına gelindi.

Çinli bilim insanları, hükümet onayı alırlarsa önümüzdeki 10 yıl içinde yapay bir güneş kullanma konusunda kendilerinden emin. Söz konusu proje ile birlikte, işletmeler ve halk için büyük miktarda elektrik üretilebilecek.

Projenin nihai hedefi, Güneş'teki nükleer füzyon sürecini taklit ederek sabit ve temiz enerji üretmek.

Reaktörde ağır hidrojen diye de bilinen ve denizlerde bol miktarda bulunan döteryum maddesi kullanılıyor. Bir litre deniz suyundaki döteryumun, füzyon yoluyla 300 litre benzine denk enerji üretebileceği tahmin ediliyor.

GÜNEŞ SICAKLIĞINI ÇOKTAN GEÇTİ

Bu hedef doğrultusunda reaktör, sıcaklığı 15 milyon derece olan Güneş'i çoktan geride bıraktı. Ancak sıcaklığını ve nükleer füzyon sürecini 4,6 milyar yıl sürdüren Güneş'e kıyasla, reaktör yüksek sıcaklıklarda yalnızca birkaç on saniye kalabiliyor.

Reaksiyonun sabit bir şekilde devam etmesi ve böylece reaktörün enerji üretecek hale getirilebilmesi gerekiyor.

YAPAY GÜNEŞ PROJESİ NEDEN ÖNEMLİ

Çin'in yapay Güneş'i sayesinde nükleer füzyon yoluyla üretilen gücü kullanarak, neredeyse sınırsız temiz enerji üretilebilir.

Şu anda Dünya'nın enerji sorunu göz önüne alındığında, bu durum projeyi oldukça değerli hale getiriyor.

NÜKLEER FÜZYON NEDİR

Nükleer füzyon; iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturmasıdır. Çekirdek tepkimesi olarak da bilinen bu tepkimenin sonucunda çok büyük miktarda enerji açığa çıkar.

Bilim insanları, Güneş'te gerçekleşen bu nükleer füzyon ortamının aynısını Dünya'da da kurarak sınırsız elde etmenin peşinde.