Çin'in yerli yolcu uçağının ilk teslimatı yapıldı

Çin'in ilk yerli üretim yolcu uçağı C919'un ilk teslimatının yapıldığı bildirildi.

Çin'in ilk yerli üretim yolcu uçağı "C919", ulusal sivil havacılık otoritesinden üretim lisansını alarak artık son aşamaya geldi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), geçtiğimiz günlerde gerekli izinleri vermiş ve uçak seri üretime girmişti.

İlk teslimatlar yapıldı

"Boeing 737" ve "Airbus 320" muadili olarak tasarlanan tek koridorlu yolcu uçaklarının ilk teslimatI China Eastern Hava Yolları'na yapıldı.

AA'nın haberine göre, devlete ait Çin Ticari Uçak Şirketi'nin (COMAC) geliştirdiği tek koridorlu ve dar gövdeli uçak, 156 ila 168 yolcu taşıyabiliyor.

Yolcu uçağı, ilk test uçuşunu 14 Mayıs'ta yapmış, uçuşa uygunluğunu tescil eden "tip lisansını" 30 Eylül'de almıştı.

China Eastern, Mart 2021'de imzalanan anlaşmayla uçakları tanesi 99 milyon dolara satın almak için COMAC ile anlaşmaya varmıştı.

China Eastern, uçakları Şanghay'dan Pekin, Guangcou, Şıncın ve Çıngdu şehirlerine yapılacak iç hat uçuşlarında kullanmayı planlıyor.

Bu sayede Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki küresel yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.