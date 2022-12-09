Petrol
76.66
0.67%
Euro
19.6777
-0.05%
Dolar
18.6449
0.04%
Altın
1.075
0.38%
Borsa
4938
1.68%
Bitcoin
324.835
2.10%
BTXN Coin
5.10
0.00%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Çin'in yerli yolcu uçağının ilk teslimatı yapıldı

    Çin'in ilk yerli üretim yolcu uçağı C919'un ilk teslimatının yapıldığı bildirildi.
    • 09.12.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 13:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'in yerli yolcu uçağının ilk teslimatı yapıldı

    Çin'in ilk yerli üretim yolcu uçağı "C919", ulusal sivil havacılık otoritesinden üretim lisansını alarak artık son aşamaya geldi.

    Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), geçtiğimiz günlerde gerekli izinleri vermiş ve uçak seri üretime girmişti.

    İlk teslimatlar yapıldı

    "Boeing 737" ve "Airbus 320" muadili olarak tasarlanan tek koridorlu yolcu uçaklarının ilk teslimatI China Eastern Hava Yolları'na yapıldı.

    AA'nın haberine göre, devlete ait Çin Ticari Uçak Şirketi'nin (COMAC) geliştirdiği tek koridorlu ve dar gövdeli uçak, 156 ila 168 yolcu taşıyabiliyor.

    Çin in yerli yolcu uçağının ilk teslimatı yapıldı #1

    Yolcu uçağı, ilk test uçuşunu 14 Mayıs'ta yapmış, uçuşa uygunluğunu tescil eden "tip lisansını" 30 Eylül'de almıştı.

    China Eastern, Mart 2021'de imzalanan anlaşmayla uçakları tanesi 99 milyon dolara satın almak için COMAC ile anlaşmaya varmıştı.

    China Eastern, uçakları Şanghay'dan Pekin, Guangcou, Şıncın ve Çıngdu şehirlerine yapılacak iç hat uçuşlarında kullanmayı planlıyor.

    Bu sayede Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki küresel yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

    Çin in yerli yolcu uçağının ilk teslimatı yapıldı #2


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Çinli BYD, Avrupa'da otomobil fabrikası kuracak
    Otomobil

    Çinli BYD, Avrupa'da otomobil fabrikası kuracak

    Örümcek Adam 3 filmi ne zaman çekildi? Spider-Man 3 konusu ve oyuncuları!
    Medya

    Örümcek Adam 3 filmi ne zaman çekildi? Spider-Man 3 konusu ve oyuncuları!

    Görüş Bildir