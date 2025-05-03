Çinli akıllı telefon üreticileri, Google'sız bir Android üzerinde çalışıyor

Haber Merkezi

Teknoloji dünyasında, Çinli teknoloji devleri Xiaomi, BBK Group (Oppo, Vivo, OnePlus'ın ana şirketi) ve Huawei'nin Google'sız bir Android alternatifi başlatmak için iş birliği yapabileceğine dair söylentiler var.

Bu iddialar, Xiaomi'nin HyperOS 3 işletim sistemiyle Google ekosisteminden kademeli olarak uzaklaşma planları olabileceği ve tamamen bağımsız bir işletim sistemi hedefleyebileceği yorumlarını beraberinde getiriyor.

Böyle bir hamle, Huawei'nin 2019'da Google hizmetlerinden zorla çıkarılmasının ardından yaşananları takiben akıllı telefon pazarını yeniden şekillendirebilir.

HUAWEI ÖRNEĞİ VAR

Huawei'nin 2019'dan beri ABD yaptırımları altında olması ve Google Mobil Servisleri'ni (GMS) kullanamaması, Çinli şirketler için zorlu ancak göz açıcı bir deneyim oldu.

Huawei, bu durum karşısında kendi HarmonyOS işletim sistemini ve Huawei Mobil Servisleri'ni (HMS) geliştirerek Android bağımlılığını azaltma yoluna gitti.

Huawei, başlangıçtaki zorluklara rağmen, özellikle Google hizmetlerinin zaten sınırlı olduğu Çin gibi pazarlarda sürdürülebilir bir ekosistem kurmayı başardı.

Dünyanın ikinci büyük Android akıllı telefon markası olan Xiaomi için Google'ı tamamen terk etmek oldukça riskli bir adım olabilir.

Şirketin küresel marka imajı ve başarısı, büyük ölçüde makul fiyatlarla tam Google desteği sunan özelliklerle dolu telefonlar sunmasına dayanıyor.

Google hizmetlerini kaldırmak, Xiaomi'nin Çin dışındaki milyonlarca kullanıcısını kaybetmesine, küresel pazarlarda uygulama bulunabilirliğinin azalmasına ve alternatif hizmetlere devasa yatırımlar yapmasını gerektirmesine neden olabilir.

Söylentiler doğruysa bile, Xiaomi'nin Google ile bir anda tamamen bağlarını koparması pek olası görünmüyor. HyperOS, stok Android'den farklılaşarak bu geçişte bir araç görevi görebilir.