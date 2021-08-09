Çinli Alibaba, cinsel istismar iddialarıyla gündemde

Çinli e-ticaret devi Alibaba, bir çalışanın iş gezisi sırasında müdürü tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıklaması sonucu harekete geçti.

Geçtiğimiz aylarda tekelcilik suçlamalarıyla Çin Piyasa Düzenleme Kurulu tarafından 2,8 milyar dolarlık rekor cezaya çarptırılan Çinli e-ticaret devi Alibaba, şimdilerde cinsel istismar iddialarıyla gündemde.

Alibaba'da görevli bir çalışan, patronu ve müşterisi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Polis konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Çin merkezli şirket, ilgili kişilerin görevlerini askıya aldığını ve soruşturmayı desteklediğini duyurdu.

İddialara göre, Alibaba'nın Çin'in Hanzhou şehrinde görevli bir kadın çalışanı, Jinan kentindeki bir iş gezisi sırasında müdürü ve müşterisi tarafından otel odasında tecavüze uğradı.

"MÜDÜR OLAYLARA GÖZ YUMDU"

Kadın çalışan, kendisine zorla alkollü içecek içirdiklerini ve yemek sırasında ise şirket müşterisinin kendisini taciz etmesine karşın, müdürün olaylara göz yumduğunu belirtti.

Polise ifade veren kadın çalışan, konuyu şirketin insan kaynaklarına ilettiğini, ancak bir sonuç alamadığını açıkladı.

ALIBABA CEO'SU: UTANIYORUM

Alibaba CEO'su Daniel Zhang, söz konusu iddiaların ardından şok yaşadığını ve utandığını belirtirken, olaya karışan herkesin işini askıya aldıklarını söyledi.

Zhang, "Benden başlayarak; tüm yönetimin, insan kaynaklarının ve çalışanların empati kurması, düşünmesi ve harekete geçmesi gerekiyor." dedi.

Konuyla ilgili polisin soruşturması sürüyor...