Çinli astronotlar Dünya'ya geri döndü

Çin’in uzay istasyonunda bulunan 3 taykonot (Çinli astronot), 90 günün ardından Dünya’ya iniş yaptı.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatmış, ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2 fırlatılarak çekirdek modülüne entegre edilmişti.

Çin, 2 yıl sürmesi planlanan kalıcı uzay istasyonu inşa sürecinin bir sonraki aşaması için 17 Haziran'da Shenzhou-12 uzay aracıyla Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo isimli taykonotları istasyona göndermişti.

GERİ DÖNDÜLER

Çin’in uzay istasyonunda 90 gündür çalışma yürüten 3 taykonot (Çinli astronot), Dünya’ya döndü.

Çin Ulusal Uzay Ajansı, Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo’nun Shenzhou-12 uzay aracına bindiğini ve yerel saatle 08.56’da uzay istasyonundan ayrıldıktan sonra Dünya'ya indiğini açıkladı.

Taykonotlar, Çin’in "uzayda en çok zaman geçirme" rekorunu da kırdı. 17 Haziran’da uzaya gönderilen ekip, iki uzay yürüyüşüne çıkarak 10 metrelik bir mekanik kol yerleştirdi. Taykonotlar ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüntülü görüşme de yaptı.

Taykonotlar, istasyondan ayrılmadan önce deneysel verileri düzenledi ve istasyonun çalışmaya devam etmesi için gereken ayarları yaptı.

Çinli astronotlar, ikinci kez uzay yürüyüşünde ViDEO

ÇİN'İN KENDİ UZAY İSTASYONU PLANLARI

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

YENİ FIRLATMA GÖREVLERİ YAKINDA

Çin uzay istasyonunun inşası için 8 montaj görevi daha yapılacak. T şeklinde inşa edilecek istasyonun her iki tarafına da eklenecek olan Wentian ve Mengtian adlı laboratuvar modülleri önümüzdeki aylarda fırlatılacak ve istasyona entegre edilecek.