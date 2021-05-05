Çinli Baidu, sürücüsüz robot taksi hizmetini başlattı

Çinli arama motoru ve teknoloji şirketi Baidu, ülkede sürücüsüz ücretli taksi hizmeti Robotaxi'yi ticari olarak faaliyete soktu.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle yüz binlerce kişi yaşamını yitirdi. Ancak son aylarda, Çin'de hayat normale dönmeye başladı.

Normalleşmenin başlaması, ilk olarak 2018 yılında üretilip test edilen sürücüsüz robot taksilerin yeniden gündeme gelmesini sağladı.

Çin'de yüzde 54,3 ile arama motoru pazarının büyük bir kısmını elinde bulunduran ve Google'ın önünde yer alan Baidu, aylarca süren testlerin ardından sürücüsüz "Robotaxi" hizmetini başlattı.

TELEFON ÜZERİNDEN ÇAĞRILACAK

Baidu'nun söz konusu hizmetini kullanacak yolcuların, aracı "Apollo Go" adlı bir mobil uygulamayla telefon üzerinden çağırması gerekiyor.

Araç geldiğinde uygulamadaki karekod ile araç üzerindeki karekodun eşletirilmesiyle araç kapılarını yolcuya açıyor ve yolculuk başlıyor.

Yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafede devreye alınan sürücüsüz ücretli taksi hizmetinde yolculardan, her biniş için 30 yuan (yaklaşık 38 Türk Lirası) alınacak.

Şimdilik 10 araçla 8 farklı noktada hizmet veren Baidu, sürücüsüz araç hizmetini zamanla diğer kentlerde de faaliyete geçirecek.

Birkaç yıldır geliştirme ve deneme çalışmalarını sürdüren Baidu'nun sürücüsüz araç filosunda 500 otonom araç bulunuyor.