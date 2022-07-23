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    Çinli bilim insanları yaptı: Havayı yakan lazer

    Kağıt ve mürekkep olmaksızın havada çizim yapıldı. Devlet Başkanı Şi, bu tür teknolojilerin 'büyük aciliyet' meselesi olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 17:32
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    Çinli bilim insanları yaptı: Havayı yakan lazer

    Asya ülkesindeki bilim insanları, dikkat çekici bir çalışmaya imza attı.

    Araştırmacılar, desenler oluşturmak üzere havayı yakabilen yüksek güçlü bir lazer icat etti.

    Çince karakterler çizdi

    Vuhan merkezli ekip, havada Çince karakterler çizerek lazerin çalışma prensibini gösterdi.

    Herhangi bir açıdan görülebilen karakterlere fiziksel olarak dokunulabildiği belirtiliyor.

    Beyin görüntülemede kullanılabilir

    Sistem, ultra kısa lazer darbeleriyle elektronları hava moleküllerinden ayırarak ve onları ışığa dönüştürerek çalışıyor.

    Bilim insanları, teknolojinin beyin görüntülemeden kuantum hesaplamaya kadar çeşitli alanlarda uygulanabileceğini umuyor.

    Kağıt ve mürekkep olmadan havada çizim

    Hongtuo Laboratuvarı'ndan Cao Xiangdong, "Bu yepyeni cihaz ile kağıt ve mürekkep kullanmadan havada çizim yapabiliyoruz. Görüntü, on yıldan fazla bir süredir yaptığımız araştırmaların bir birikimi." dedi.

    Çinli bilim insanları yaptı: Havayı yakan lazer #1

    Devlet Başkanı Şi: Büyük aciliyet meselesi

    Görüntüler, saniyenin katrilyonda birine veya milyarda birinin milyonda birine eşdeğer olan, yalnızca birkaç femtosaniye süren darbeler kullanılarak oluşturuluyor.

    Independent'ın aktardığına göre, havayı ışığa dönüştürmek için gereken enerji yoğunluğu, santimetre kare başına kabaca bir trilyon watt.

    Söz konusu lazerin ortaya çıkması, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ülkedeki ileri teknoloji sektörlerini destekleme planlarının bir parçası olarak Vuhan'daki lazer şirketlerini ziyaret etmesinden haftalar sonra geldi.

    Şi, gezisi sırasında, bu tür teknolojilerin geliştirilmesini "büyük aciliyet" meselesi olarak nitelendirerek, bilimsel ve teknoloji alanında kendi kendine yeterliliğin önemini vurguladı.


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