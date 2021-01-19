Çinli bilim insanları, yavru kediyi klonladı

Çin'de, somatik hücre nükleer transfer yöntemiyle bir orman kedisinin klonlandığı bildirildi.

Çin'in Şandong eyaletinde bulunan Çingdao Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Cao Minghui liderliğindeki araştırma ekibi, bir orman kedisini klonlamayı başardıklarını açıkladı.

Araştırmacılar, 24 Aralık'ta klonlanan ve "huzur" anlamına gelen "Ping'an" ismi verilen 75 gram ağırlığındaki yavru kedinin sağlıklı olduğunu duyurdu.

KLONLAMANIN ÖNEMİ BÜYÜK

Kedi klonlama teknolojisinin hayvan hastalıklarının incelenmesinde, yeni ilaçların geliştirilmesinde ve nesli tükenmekte olan türlerin korunmasında önemli rol oynamasının beklendiğini dile getiren uzmanlar, "Ping'an, koronavirüs salgını nedeniyle büyük küresel zorluklar yaşanan bir yılın sonunda klonlandığından, yeni yılda iyi şans getireceğini umuyoruz." açıklamasını yaptı.

ÇİN'DE BİR İLK

Çingdao Üniversitesi, böylece Çin'de somatik hücre nükleer transferi yöntemini kullanarak bir kediyi klonlayan ilk yükseköğretim kurumu oldu.