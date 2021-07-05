Çinli ekran kartları, Nvidia ve AMD'ye rakip olacak

2021'in üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen ve Çin'de üretilen yeni ekran kartlarının, Nvidia ve AMD gibi üreticilere rakip olması bekleniyor.

Son yıllarda kripto madenciliğine olan yoğun ilgi nedeniyle, ekran kartı pazarında ciddi stok sıkıntıları yaşanıyor. Bu durum, beraberinde sert fiyat yükselişlerini getiriyor.

Ekran kartı piyasasının en önemli iki oyuncusu Nvidia ve AMD, yıllardır birbirleriyle rekabet halinde. Ancak Çinli üreticilerin pazara girmesiyle rekabet daha da kızışacak.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE SERİ ÜRETİME GİRİYOR

Çin merkezli ekran kartı üreticisi olan Jingjia Micro, ekran kartı seri üretimine hazır. Şirket, JM9 serisi ekran kartlarının beklenenin üzerinde performans gösterdiğini ve 2021'in üçüncü çeyreğinde seri üretime geçeceklerini duyurdu.

Jingjia Micro, JM9231 ve JM9271 olmak üzere iki modeli piyasaya sürecek. JM9231 modelinin, Nvidia GTX 1050 gücünde olması beklenirken, JM9271 modelinin, GTX 1080 modeline eşdeğer bir performans sunduğu belirtiliyor.

TEKNİK DETAYLAR

Jingjia Micro JM9271, yaklaşık 8,0 TFLOP'luk hesaplama gücüne, PCIe 4.0 x16 arabirimi desteğine, 512 GB/s'ye kadar bant genişliği sunan 16GB HBM belleğine ve 1800 Mhz saat hızı ile birlikte 200W TDP değerine sahip.

H.265/4K 60FPS kodlamalı görüntüleme için HDMI 2.0 ve DP 1.3 çıkışlarına sahip olan kart, ayrıca OpenGL 4.5 ve OpenCL 2.0 API'leri ile uyumlu.

Jingjia Micro'nun söz konusu iki ekran kartı, elbette ki Nvidia ve AMD'nin üst seviye ekran kartlarıyla rekabet edemeyecek. Ancak bu kartların Çin'de üretilecek olması, NVIDIA ve AMD'nin fiyatlarda indirime gitmesine neden olabilir.