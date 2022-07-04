Çinli hacker, 1 milyar vatandaşın bilgilerini polisten çaldı

Bir bilgisayar korsanı, Şanghay polisinden 1 milyar Çin vatandaşı hakkında çok sayıda kişisel bilgi edindiğini iddia etti.

"ChinaDan" takma adını kullanan Çinli bir bilgisayar korsanı, Şanghay polisinden 1 milyar Çin vatandaşının kişisel verisini çaldığını söylüyor.

Hacker, geçen hafta hacker forumu Breach Forums'ta 23 terabayttan (TB) fazla veriyi 10 bitcoin karşılığında satmayı teklif etti, bu da yaklaşık 200 bin dolara denk geliyor.

ChinaDan tarafından paylaşılan forum gönderisinde, "2022'de Şanghay Ulusal Polisi (SHGA) veri tabanı sızdırıldı. Bu veri tabanı, 1 milyar Çin vatandaşı hakkında çok sayıda TB veri ve bilgi içeriyor." dedi.

Gelen bilgilere göre, sızdırılan veri tabanında Çinli vatandaşların ad, adres, doğum yeri, ulusal kimlik numarası, cep telefonu numarası, tüm suç/vaka ayrıntıları dahil olmak üzere birçok bilgi var.

Şanghay hükümeti ve polis departmanı, henüz konu hakkında bir açıklama yapmazken, olay Çin'in Weibo ve WeChat sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

Bununla birlikte Çin, veri sızıntısı anlamına gelen ""data leak" hashtag'inin kullanılmasını yasakladı.

Tarihin en büyük ihlallerinden biri

Pekin merkezli danışmanlık şirketi Trivium China'nın teknoloji politikası araştırması başkanı Kendra Schaefer, "İddianın doğru olup olmadığını kanıtlamak zor. Ancak doğruysa, bu tarihin en büyük ve en kötü ihlallerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kripto para borsası Binance'ın CEO'su Zhao Changpeng, dark web'de 1 milyar Çin vatandaşına ait kayıtların satışının tespit edilmesinin ardından, kullanıcı doğrulama adımlarını daha güvenli hale getireceklerini açıkladı.