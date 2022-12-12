Çinli öğrenciler 'görünmezlik pelerini' icat etti

Çin'deki öğrenciler, giyenleri güvenlik kameralarından gizlemek için tasarlanmış bir "görünmezlik pelerini" üretti.

Birçok bilim-kurgu içerikli filmde yer alan görünmezlik pelerini gerçek oldu. Çin'deki öğrenciler, giyenleri güvenlik kameralarından gizlemek için tasarlanmış bir "görünmezlik pelerini" geliştirmeyi başardı.

Çin'de Wuhan Üniversitesi'nden bir ekip tarafından geliştirilen InvisDefense isimli ceket, yapay zekanın izlediği güvenlik kamerası sistemleri tarafından tespit edilmekten kaçınmak için kullanılabiliyor.

Ceket, gündüzleri kameraları etkili bir şekilde kör etmek için bir desen kullanırken, geceleri kızılötesi kameraları şaşırtmak için alışılmadık ısı sinyalleri yayıyor.

İnsanlardan saklanamıyor

NTV'nin haberine göre, insan gözüne sıradan görünen ceket, kullanıcıları insan tarafından izlenen güvenlik kameralarından saklamakta etkisiz kalıyor.

Yoldaki kameraların yaya algılama işlevleri var ve akıllı arabalar yayaları, yolları ve engelleri tanımlayabiliyor. InvisDefense ise kameranın sizi yakalamasına izin veriyor, ama kamera insan olup olmadığınızı anlayamıyor.

Ceketin, savaş alanındaki yapay zeka kontrollü birimler veya drone'lar tarafından tespit edilmekten kaçma amacıyla askeri kamuflaj için kullanılabileceği belirtildi.



