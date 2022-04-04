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    Çinli otomobil üreticisi NIO, akıllı telefon pazarına giriyor

    Çinli elektrikli otomobil firması NIO, akıllı telefon pazarına girmek için çalışmalara başladığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 09:03
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    Çinli otomobil üreticisi NIO, akıllı telefon pazarına giriyor

    Elektrikli otomobillere olan ilginin oldukça arttığı son yıllarda rekabet iyice kızıştı. Özellikle Avrupa'da satışların artması, Çinli üreticilerin de dikkatini çekiyor.

    2014’te kurulan Nio, şimdiye kadar piyasaya elektrikle işleyen araçlardan sadece SUV ve Crossover modelleri sundu. Ancak şirket, artık akıllı telefon pazarında da şansını denemek istiyor.

    ÇALIŞMALAR BAŞLADI

    Çin merkezli otomobil üreticisi NIO, akıllı telefon pazarına girmeye yönelik çalışmalar yapmaya başladığını duyurdu.

    Konuya ilişkin ilk açıklamayı NIO CEO'su William Li yaptı. Kısa bir süre önce gerçekleştirdiği bir röportajda iddiaları doğrulayan Li, akıllı telefon pazarıyla ilgili yoğun bir araştırma içerisinde olduklarının altını çizdi.

    nio et5

    "GÜZEL TELEFON ÜRETMEK ZOR"

    Konuyla ilgili açıklama yapan Li, "Akıllı telefon geliştirmenin kolay olduğunun zaten biliyoruz.. Ancak önemli olan güzel bir telefon üretmek ve bu da oldukça zorlu bir süreç.

    NIO için telefon geliştirmek, ticari bir konu değil. Önemli olan, NIO telefonlarının müşterilere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunup sunmayacağı." ifadelerini kullandı.

    Li'nin açıklamaları sonrası; şirketin, NIO elektrikli otomobillerle daha kolay bağlantı kurabilen bir akıllı telefon geliştirmeyi hedeflediği tahmin edildi.

    Telefonların şirket müşterilerine özel olarak piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise henüz belirtilmedi.


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