Çinli şirket Origin Space, uzay madenciliği için ilk aracını fırlatacak

Çinli uzay madenciliği şirketi Origin Space, NEO-1 adlı küçük bir uydu uzay aracı olan madenci robotunu uzaya fırlatmaya hazırlanıyor.

Son yıllarda uzay yarışında oldukça önemli hamlelere imza atan Çin, şimdi de uzayın kaynaklarına göz dikti.

Çin merkezli uzay şirketi Origin Space, NEO-1 isimli uzay madenciliği robotunu gelecek kasım ayında fırlatmaya hazırlanıyor. Fırlatıldıktan sonra şimdilik herhangi bir madencilik işlemi yapmayacak araç, gelecekte madencilik için kullanılabilecek teknolojileri test edecek.

AY'DA MADENCİLİK YAPACAKLAR

Origin Space, NEO-1'in fırlatılmasının ardından, 2021'in sonlarında veya 2022'nin başlarında NEO-2 aracını Ay'a gönderecek. Eğer her şey yolunda giderse, araç Ay'a inerek madencilik faaliyetlerine başlayacak.

Origin Space, şu anda uzay madenciliği yapmak isteyen tek şirket değil. Geçtiğimiz günlerde NASA, Ay’da madencilik yapacak özel şirketleri destekleyeceğini ve Dünya'ya getirilen kaya, toz ve Ay’a ait diğer materyalleri satın alacağını açıklamıştı.

Ay'dan getirilen örneklerin gelecekteki görevler için teknoloji geliştirme amacıyla kullanılacağını belirtiliyor. NASA, 2024 yılına kadar tekrar Ay’a insanlı yolculuk yapmak ve daha sonra Mars'a gitmek için çalışmalarını sürdürüyor.