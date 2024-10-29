Çinli şirket süpersonik yolcu uçağı prototipini test etti

AA & Ensonhaber

Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Space Transportation şirketi, geliştirdiği süpersonik yolcu uçağı prototipinin 28 Ekim'de gerçekleştirilen uçuş testinin başarılı olduğunu duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Mach 4 hızına ulaşabilen prototipin "Yünşing" (kayan yıldız) adını taşıdığı belirtildi.

Uçuş testi sırasında "Yünşing"in aerodinamik, ısı koruma ve kontrol sistemleri gibi kilit teknolojileri test edildi.

Şirket, prototipin motor teknolojisinin ise Kasım ayında yapılacak bir testle yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

HEDEF 2027

Space Transportation, 2027 yılına kadar tam boyutlu bir süpersonik yolcu uçağının yapımını tamamlamayı hedefliyor.

Bu uçağın, Pekin ile New York arasındaki yolculuk süresini iki saate indirmesi bekleniyor.

YOLCU UÇAKLARINDA YENİ BİR DÖNEM

Süpersonik yolcu uçakları, hava yolculuğunda hız ve verimlilik arayışında önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. 1976 ile 2003 yılları arasında kullanılan Concorde uçakları, sesten iki kat hızlı (Mach 2) uçabilme kapasitesine sahipti. Ancak, yüksek maliyetler ve operasyonel zorluklar nedeniyle Concorde'lar ticari uçuşlardan kaldırılmıştı.

Space Transportation'ın geliştirdiği "Yünşing" prototipi, Concorde'lardan iki kat daha hızlı olmasıyla dikkat çekiyor.

Bu prototip, süpersonik yolcu uçaklarının yeniden ticari uçuşlarda kullanılabileceği ve hava yolculuğunda yeni bir dönem başlatabileceği yönünde umut vadediyor.