Çinli şirketlere uygulanan ambargo, ABD'ye pahalıya patladı

Donald Trump yönetimi ile birlikte, Huawei ve ZTE gibi Çinli şirketlere ambargo uygulama kararı alan ABD, şimdilerde ekipmanları değiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Donald Trump döneminde Huawei ve ZTE gibi Çinli ekipman üreticilerine çeşitli ambargolar uygulanmış ve ulusal güvenliği tehdit ettikleri gerekçesiyle, markaların ürünlerinin 5G ağlarında kullanılması yasaklanmıştı.

Şimdilerde ABD, Trump döneminde uygulanan yasaklar nedeniyle büyük paralar harcamak zorunda kalıyor.

Trump yönetimi ile birlikte Huawei ve ZTE gibi Çin'li şirketlere ambargo uygulama kararı alan ABD, ülkedeki ağ ekipmanlarını değiştirmek için çalışıyor.

DEĞİŞTİRME BEDELİ 5.6 MİLYAR DOLAR

Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Jessica Rosenworcel, ABD'li operatörlerin mevcut ağ ekipmanlarını değiştirmek için 5.6 milyar dolarlık bir talepte bulunduklarını açıkladı.

2020 yılında ülkenin ulusal güvenliğini riske atan ekipmanların değiştirilmesi için bir program hayata geçiren FCC, 1.8 milyar dolarlık kaynak ayırmıştı.

Verizon gibi ülkenin büyük servis sağlayıcıları ağ ekipmanlarının değişimini tamamlarken, 28 Ocak 2022 tarihine kadar küçük operatörlerden 181 adet başvuru daha geldi.

Açıklanan yeni rakamlar ile birlikte taleplerin yalnızca üçte birini karşılayacak bir bütçesi bulunan FCC, şimdilerde yeni fon sağlamanın planlarını yapıyor.