Çinli şirketten Jetgiller tarzı uçan bisiklet: Skyrider X6 tanıtıldı

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Çinli teknoloji şirketi Kuickwheel, "Skyrider X6" adını verdiği hibrit uçan bisikletini tanıttı. Aracın Çinli sitelerde yaklaşık 69 bin dolara satıldığı belirtiliyor.

Skyrider X6, hem yerde hem de havada çalışabilen üç tekerlekli bir araç. İlk mod yerde çalışmasını sağlarken, ikincisi bir drone’a dönüşmesini sağlıyor.

Firmaya göre bu fütüristik araç, saatte en fazla 70 kilometre hız yapabiliyor. Elektrik motorlarıyla çalışan aracın azami menzili ise 200 kilometre.

40 DAKİKALIK UÇUŞ SÜRESİ

Bisikletin iki ana çeşidi var. İlki hızlı doğrusal akım (DC) şarjını destekleyen 10,5 kWh bataryaya sahip. Bu, bataryanın yaklaşık 1 saatte tamamen şarj edilebileceği veya 30 dakikada yüzde 80 kapasiteye ulaşabileceği anlamına geliyor.

Aracın ayrıca 40 dakikalık uçuş veya 50 km menzile sahip daha büyük 21 kWh versiyonu da mevcut.

Skyrider X6'nın hem otomatik kalkış, iniş ve rota planlama hem de manuel joystick kontrolüne olanak tanıdığı ifade ediliyor. Bisiklet hafif olması için karbon fiber kompozitlerden ve havacılık sınıfı alüminyum alaşımından yapıldı.

Interesting Engineering’e göre Skyrider X6, güvenlik için yedek motorlar ve kontrol sistemleri de dahil olmak üzere bir dizi özellikle donatıldı. Ayrıca acil durumlar için balistik paraşüt ve denge için de yedek uçuş kontrol mantığına sahip.

"JETGİLLER TARZI BİR YENİLİK"

Skyrider X6, drone teknolojisi, elektrikli araç (EV) hareketliliği ve kentsel hava taşımacılığını harmanlamayı hedefliyor. Bazı yorumcular aracı 1960’ların ünlü animasyon dizisi Jetgiller’deki teknolojilere benzetti.

Şimdilik bu uçan bisiklet, bir ulaşım çözümünden ziyade daha çok bir konsept ve lüks bir oyuncak niteliğinde. Ancak Çin'in kişisel hava hareketliliğindeki büyüyen hırsını yansıttığına yönelik yorumlar da var.