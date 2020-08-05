Çinli şirketten pilotsuz yangın söndürme uçağı

Çinli şirket EHang, pilotsuz bir şekilde havalanarak yangına müdahale eden bir uçak geliştirdi.

Yüksek binalarda meydana gelen yangınlar nedeniyle zaman zaman itfaiyeciler zor durumda kalabiliyor.

Ayrıca bu binalar genellikle şehir merkezlerinde bulunduğundan, trafik yoğunluğu da müdahale sürelerini uzatabiliyor.

Günümüzde birçok alanda karşımıza çıkan robotların en önemli özelliklerinden biri de çeşitli tehlikeli görevlerde kolaylıkla görev yapmalarıdır.

Çinli drone üreticisi EHang, yüksek binalarda meydana gelen yangınlarla baş edebilmek için Ehang 216F isimli pilotsuz bir hava aracı geliştirdi.

BİNAYA SÖNDÜRÜCÜ BOMBA ATIYOR

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz gibi uçak, ilk önce yanan binaya yangın söndürücü bomba fırlatıyor ve ardından söndürme işlemine başlıyor.

Altı adet yangın söndürme bombası ve 150 litre köpük taşıma kapasitesi bulunan uçak, bağlı olduğu istasyonun 5 kilometre etrafında hizmet verebiliyor.

Ehang 216F, yangının yerini hızlı bir şekilde tanımlamak için lazerli kameralar kullanıyor. Daha sonra kendini sabitleyen uçak, camdan içeriye söndürücü bomba fırlattıktan sonra köpük sıkma işlemine başlıyor.

600 metre yüksekliğe kadar ulaşabilen araç, Çin'deki yüksek katlı binalar düşünüldüğünde oldukça faydalı olabilir.

Ayrıca Çinli şirket, hava aracının yangın söndürme donanımına sahip olmayan normal versiyonunu da hava taşımacılığı için kullanmayı planlıyor.



