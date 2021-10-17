Çinli taykonotlar, uzay istasyonunda göreve başladı

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna gönderdiği ikinci taykonot ekibi, istasyondaki ilk görevlerini gerçekleştiriyor.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatmıştı.

Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2'yi fırlatarak çekirdek modüle entegre eden Çin, ardından Shenzhou-12 uzay aracıyla istasyona 3 taykonot fırlatmıştı.

İKİNCİ EKİP GÖREVE BAŞLADI

"Shenzhou-13" uzay göreviyle dün yörüngeye gönderilen taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve and Yı Guangfu, ilk görevlerine başladı.

Taykonot ekibi, Çin uzay programı için rekor 6 aylık süre boyunca yörüngede görev yapacak. Görev kapsamında uzay istasyonunun kurulması için gerekeli kritik teknolojiler test edilecek.

Seferin komutanlığını üstlenecek Cai, daha önce 2008'de Dünya yörüngesini kateden "Shenzhou-7" görevinde Çin adına ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren taykonot olmuştu. 55 yaşındaki Cai'ye uçuşun ardından "uzay seferi kahramanı" unvanı verilmişti.

Ekibin ikinci kıdemli üyesi kadın taykonot Vang ise 2013'te Dünya yörüngesini kat eden ve uzay istasyonunun ilk prototipi niteliğindeki "Tiengong-1" modülüne demirleyen "Shenzhou-10" seferine katılarak, 2012'de "Shenzhou-9" görevinde yer alan Liu Yang'ın ardından, uzaya çıkan ikinci Çinli kadın olmuştu.

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon, Çin'in uzaydaki en büyük kozlarından biri olacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevinin 2024’te sona ermesiyle Çin Uzay İstasyonu, yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.