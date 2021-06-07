Euro
10.533
-0.16%
Dolar
8.6282
-0.45%
Altın
525.45
-0.29%
Borsa
1.447
0.99%
Bitcoin
311.978
-1.44%
EXEN Coin
34.50
-3.22%
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Çinli tedarikçiler elektronik ürünlerin fiyatlarını artırdı

    Küresel çapta yaşanan çip krizi nedeniyle zor durumda kalan Çinli tedarikçiler, ürün fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 12:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çinli tedarikçiler elektronik ürünlerin fiyatlarını artırdı

    Aylar önce otomotivde patlak veren küresel çip tedarik krizi, artık tüketici elektroniğine de sıçramış durumda.

    Özellikle Çin'de üretilen birçok üründe, çip kıtlığı nedeniyle ciddi sorunlar yaşanmaya başladı. Bu nedenle ülkedeki tedarikçiler, neredeyse tüm elektronik ürünlerin fiyatlarını artırdı.

    FİYATLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK

    Uzmanlar, 2021'in başından beri artmaya devam eden akıllı telefon, tablet, televizyon ve bilgisayar gibi ürün fiyatlarının, yıl sonuna kadar artmaya devam edeceğini söylüyor.

    Huawei, Acer, Asus ve Lenovo gibi markalar, müşterileri şimdiden fiyat artışı konusunda uyarmaya başladı.

    Çinli tedarikçiler elektronik ürünlerin fiyatlarını artırdı #1

    FİYAT ARTIŞINA RAĞMEN TALEP FAZLA

    Koronavirüs salgınıyla birlikte elektronik ürünlere olan yoğun talep, yüksek fiyatlara rağmen hız kesmeden devam ediyor.

    Örneğin, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara olan talep yıl boyunca yaklaşık yüzde 50 artmış durumda.

    ChinaDaily'nin haberine göre, ülkedeki tedarikçiler ürünlerin fiyatlarında yüzde 10-30 arasında bir artış yaptı. Bu durum, Çin'de üretilen ve diğer ülkelerde satılan elektronik ürünlerin fiyatlarına da yansıyacak.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir