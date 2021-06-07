Çinli tedarikçiler elektronik ürünlerin fiyatlarını artırdı

Küresel çapta yaşanan çip krizi nedeniyle zor durumda kalan Çinli tedarikçiler, ürün fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldı.

Aylar önce otomotivde patlak veren küresel çip tedarik krizi, artık tüketici elektroniğine de sıçramış durumda.

Özellikle Çin'de üretilen birçok üründe, çip kıtlığı nedeniyle ciddi sorunlar yaşanmaya başladı. Bu nedenle ülkedeki tedarikçiler, neredeyse tüm elektronik ürünlerin fiyatlarını artırdı.

FİYATLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK

Uzmanlar, 2021'in başından beri artmaya devam eden akıllı telefon, tablet, televizyon ve bilgisayar gibi ürün fiyatlarının, yıl sonuna kadar artmaya devam edeceğini söylüyor.

Huawei, Acer, Asus ve Lenovo gibi markalar, müşterileri şimdiden fiyat artışı konusunda uyarmaya başladı.

FİYAT ARTIŞINA RAĞMEN TALEP FAZLA

Koronavirüs salgınıyla birlikte elektronik ürünlere olan yoğun talep, yüksek fiyatlara rağmen hız kesmeden devam ediyor.

Örneğin, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara olan talep yıl boyunca yaklaşık yüzde 50 artmış durumda.

ChinaDaily'nin haberine göre, ülkedeki tedarikçiler ürünlerin fiyatlarında yüzde 10-30 arasında bir artış yaptı. Bu durum, Çin'de üretilen ve diğer ülkelerde satılan elektronik ürünlerin fiyatlarına da yansıyacak.