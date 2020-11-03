Çinliler, Amerikalı nükleer bilimcileri izliyor

Avustralyalı bir finans gazetesi, Çin hükümetinin 2 milyondan fazla bilim insanının bilgilerini sakladığı bir veri tabanını ortaya çıkardı.

Australian Financial Review isimli Avustralyalı bir finans gazetesi, Çin hükümetinin 2 milyondan fazla bilim insanının bilgilerini sakladığı bir veri tabanı tespit etti.

Denizaşırı Önemli Bireyler Veri Tabanı (OKIDB) olarak isimlendirilen veri tabanında, binlerce nükleer ve diğer önemli alanlarda önde gelen bilim insanının kişisel bilgileri ve hatta yakınlarının yaşadıkları adresler yer alıyor.

ÇİN ORDUSUNA VE HÜKÜMETİNE BİLGİ AKTARILIYOR

Washington Post’un haberine göre, Shenzhen Zhenhua Data Technology isimli Çinli firma tarafından sosyal medyadan ve çevrimiçi verilerden bir araya getirilen bilgiler; Çin ordusuna, hükümetine ve firmanın kendi ticari müşterilerine bilgi sağlamak amacıyla kullanılıyor.

2 MİLYON KİŞİNİN BİLGİLERİ VAR

Paylaşılan bilgilere göre, veri tabanında iki milyon kişinin bilgileri bulunuyor. Bunların arasında en az 50 bin kişiyi de Amerikalı nükleer bilimciler ve askeri yetkililer oluşturuyor.

Australian Financial Review, veri tabanının en büyük bilgi sağlayıcılarından birinin LinkedIn sitesi olduğunu belirtiyor.

İnsanlar LinkedIn’de çalıştıkları projeleri gizli olsalar bile kariyer bölümüne yazıyor, bu nedenle basit bir aramayla ABD nükleer denizaltılarında kimlerin görev aldığı tespit edilebiliyor.