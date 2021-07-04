Çinliler, kendi istasyonlarında ilk uzay yürüyüşünü yaptı

Çinliler, kendi istasyonlarında ilk uzay yürüyüşünü yaptı

Çin'in kurmaya başladığı uzay istasyonuna gönderdiği taykonotlar, ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatmıştı. Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2 fırlatılarak çekirdek modülüne entegre edilmişti.

Çin, 2 yıl sürmesi planlanan kalıcı uzay istasyonu inşa sürecinin bir sonraki aşaması için Shenzhou-12 uzay aracıyla istasyona 3 taykonot gönderdi.

İLK UZAY YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Geçtiğimiz ay istasyona ulaşan Liu Boming, Tang Hongbo ve Nie Haisheng, ilk uzay yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

Uzay yürüyüşünde, mekanik kolun performansını ölçen ve dış kısımdaki panoromik kameraya ayarlamalar yapan Çinli taykonotlar, yürüyüşü başarıyla tamamladı.

Çinliler, kendi istasyonlarında ilk uzay yürüyüşünü yaptı - VİDEO

Taykonotlar, Tianhe modülünde 3 ay kalacak ve görevleri sırasında uzay istasyonuna ekipman kurmak için iki uzay yürüyüşü gerçekleştirecek.

Toplamda 16.6 metre uzunluğunda, 4.2 metre çapında ve 22.5 ton ağırlığında olan Tianhe modülü, uzay istasyonunun kontrol ve yönetim merkezi olarak görev yapacak.

YENİ FIRLATMA GÖREVLERİ YOLDA

Çin uzay istasyonunun inşası için 8 montaj görevi daha yapılacak. T şeklinde inşa edilecek istasyonun her iki tarafına da eklenecek olan Wentian ve Mengtian adlı laboratuvar modülleri önümüzdeki aylarda fırlatılacak ve istasyona entegre edilecek.