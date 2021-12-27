Çinlilerden suçlulara yeni önlem: Yapay zekalı savcı

Çinli bilim insanları, suçlamaları incelemek için yapay zeka kullanan bir 'savcı' makinesi üzerinde çalışıyor.

Yapay zeka teknolojilerine ciddi yatırımlar yapan Çin, suçluların korkulu rüyası olacak yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

Çinli bilim insanları, suçlamaları incelemek için yapay zeka kullanan ve yüzde 97 doğruluğa ulaşan bir 'savcı' makinesi geliştiriyor.

Makine, 2015'ten 2020'ye kadar 17 binden fazla vakadan derlenen bilgiler kullanılarak eğitildi.

EN YAYGIN SUÇLARI TESPİT EDİYOR

Açıklanan bilgilere göre yeni sistem; kredi kartı sahtekarlığı, hırsızlık kavga başlatma ve sorun çıkarma dahil olmak üzere Şanghay'ın en yaygın sekiz suçu için doğru bir şekilde suçlamada bulunabiliyor.

South China Morning Post (SCMP), yapay zeka savcısının Çin'in en büyük ve en yoğun bölge savcılığı olan Şanghay Pudong Halk Savcılığı tarafından geliştirildiğini ve test edildiğini bildirdi.

Projenin baş bilim insanı Shi Yong'a göre, sistem potansiyel olarak savcıların günlük iş yükünü omuzlayabilir ve daha zorlu görevlere odaklanmaları için onları serbest bırakabilir.

Shi ve ekibi, teknolojinin yakında daha az yaygın suçları tanıyacak ve bir şüpheliye karşı birden fazla suçlamada bulunacak kadar güçlü hale geleceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Çin'deki savcılar, halihazırda "Sistem 206" isminde bir yapay zeka sistemi kullanıyor.