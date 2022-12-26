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    Çinlilerin uçan arabası 2025'te satışa çıkacak

    Çin merkezli otomotiv şirketi XPeng, uçan araba modeli XPeng AeroHT X3'ü 2025 yılında satışa sunacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 15:03
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    Çinlilerin uçan arabası 2025'te satışa çıkacak

    Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen üretici olan Tesla, özellikle Model 3 ile oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

    Ancak Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, sunduğu otonom özelliklerle Tesla'nın en büyük rakipleri arasında gösteriliyor.

    Otomobil şirketi Xpeng, hem havada hem de karada gidebilen uçan otomobil prototipini geçtiğimiz yıl duyurmuştu.

    2025'te satışa çıkacak

    XPeng'in bir yan kuruluşu olan HT Aero tarafından geliştirilen X2'nin daha gelişmiş bir sürümü olan X3, 140 bin dolar fiyat etiketiyle 2025 yılında satışa sunulacak.

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı ViDEO

    xpeng

    Tamamen otonom bir şekilde çalışan uçan araba, saatte 130 kilometre hızla alçak irtifada uçabiliyor.

    Son olarak, havada 30 dakika kadar kalabilen uçan otomobilin trafik sorununu çözmesi bekleniyor.

    xpeng x2

    xpeng x2


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