Çip krizi nedeniyle PlayStation 5 üretimi yavaşladı

Çip krizi ve sevkiyat sorunları sebebiyle, PlayStation 5'in üretiminde sıkıntılar yaşanıyor. Tedarik sorunları, uzun bir süre devam edebilir.

Sony'nin 11 Haziran 2020'de düzenlediği etkinlikte tanıtılan PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizde satışa sunulmuştu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, oldukça iyi satış rakamları elde etti. Ancak son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları, Japon şirketi oldukça zor durumda bıraktı.

TEDARİK SORUNU ÇÖZÜLEMİYOR

Küresel çip krizi nedeniyle aylardır PS5'in stok problemini çözemeyen Sony, görünüşe göre bir süre daha bu sorunla baş etmek zorunda kalacak.

Bloomberg'in paylaştığı rapora göre, PlayStation 5 üretiminde bazı sorunlar yaşanıyor. Bu yüzden de Sony, PS5 satışlarındaki hedeflerine ulaşamayabilir.

Sony, ayrıca PS5'in satışı için yaptığı 16 milyon satış tahminini de 15 milyona düşürdü.

Sony için şimdilik işler pek de iyi gitmiyor. Bu nedenle PlayStation 5 oyun konsolunun erişilebilirliği de oldukça düşük seviyede.

Uzmanlara göre, küresel çip sıkıntısı gelecek yıl da devam edecek. Sony'nin bu sorunlardan ne zaman kurtulacağını ise zaman gösterecek.