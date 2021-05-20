Çip krizi nedeniyle televizyon fiyatları yüzde 30 arttı

Birçok sektörü olumsuz etkileyen küresel çip krizi nedeniyle, televizyon fiyatlarında yüzde 30 artış meydana geldi.

Aylar önce otomotivde başlayan küresel çip tedarik sorunları, günümüzde birçok sektöre sıçramış durumda.

Özellikle tüketici elektroniğinde yaşanan küresel sorunlar, fiyat artışını da beraberinde getiriyor.

Akıllı televizyonların yaygınlaşması sonrasında, ekran sürücülerinde daha gelişmiş çipler kullanılmaya başlanmıştı.

Ancak son dönemlerde yaşanan çip krizi, ekran sürücü yongalarının tedarik edilememesine neden oldu.

FİYATLAR YÜZDE 30 ARTTI

İlk çeyrekte televizyonların ortalama fiyatlarında yüzde 30 civarında bir yükseliş yaşandı.

Özellikle turnuva maçlarının ve olimpiyat oyunlarının aynı döneme denk gelmesi, talepte de bir patlama yaşanmasına neden oluyor.

Kaynaklar, çip krizinin yoğun bir şekilde yaşanması nedeniyle ekran sürücülerindeki sıkıntının devam edeceğini düşünüyor.

YENİ ZAMLAR GELEBİLİR

Bu da önümüzdeki dönemde televizyon fiyatlarının yükselişini sürdürmesi anlamına geliyor.