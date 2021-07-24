Çip krizi, otomotivden sonra akıllı telefonları vuracak

Uzmanlar, otomotiv sektörünü ciddi şekilde etkileyen çip tedarik sorunlarının, akıllı telefon üretimini de ciddi şekilde etkileyeceğini düşünüyor.

Çip krizi, bu yılın başlarında ilk olarak otomotiv sektöründe patlak verdi. Birçok otomobil üreticisi, yarı iletken tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Otomotivi etkisi altına alan çip krizi, ardından tüketici elektroniği sektörüne sıçradı. Ancak şimdilik, bu sektördeki üretimde çok fazla aksamalar yaşanmıyor.

UZMANLAR UYARDI: SONRAKİ DURAK AKILLI TELEFONLAR

Sektör yetkilileri, dünyayı etkisi altına alan yarı iletken kıtlığının 2022'ye kadar sürebileceğini ve bir sonraki krizin akıllı telefonlara sıçrayacağını söylüyor.

ING Greater China baş ekonomisti Iris Pang, bu hafta Reuters Küresel Piyasalar Forumu'na verdiği demeçte, otomotiv sektörünün çip krizinden bu yıl oldukça fazla etkilendiğini, ancak Tayvan'ın karşılayamayacağı bazı üretim taleplerinin Çin tarafından üstlenilmesiyle krizin etkisinin azaldığını söyledi.

Pang'a göre, otomotivde etkisi azalan çip krizinin bir sonraki durağı akıllı telefonlar olacak. Bazı yeni model akıllı telefonların sevkiyatının gecikeceğini belirten ekonomist, şimdiden markaları uyardı.

Öte yandan, dünyanın en büyük çip tedarikçileri olan ASML, TSMC ve Intel gibi devler, üretimi artırmak için birbirleriyle yarışıyor.

AKHAN Semiconductor'ın kurucusu Adam Khan, daha geniş arz sıkıntısının 2022'nin ikinci çeyreğine kadar sürebileceğini söylüyor.

Çip girişimi Cerebras Systems'in CEO'su Andrew Feldman ise, satıcıların yeni çipler ve bileşenler için 32 haftaya kadar teslim süreleri teklif ettiğini söyleyerek sorunun büyüklüğüne dikkat çekiyor.

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