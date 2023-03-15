Çip krizi yatırımları hızlandırdı: 84 yeni tesis kurulacak Çip krizinin bir çok üretim hattında aksamaya yol açmasının ardından gelişmiş ülkeler çip yatırımlarını hızlandırdı.

Geçen yılın başlarında otomotiv sektöründe patlak veren küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka, zaman zaman üretimi durdurma kararı alıyor. Çip krizinin günümüzde bile hala devam etmesi, markaları zor durumda bırakıyor.

Zayıflayan tüketim talebi elektronikte yaşanan çip krizini hafifletmeye başladı. Ancak, elektrikli araçlara geçiş nedeniyle otomotiv endüstrisine yönelik çip ihtiyacı giderek artıyor.

Çip krizinin bir çok üretim hattında aksamaya yol açmasının ardından gelişmiş ülkeler çip yatırımlarını hızlandırdı.

84 yeni tesis kuruluyor

NTV'nin haberine göre, 2021-2023 döneminde 84 yeni çip tesisinin inşasına başlandığı ve başlanacağı belirtiliyor. Sadece bu yıl yeni 28 çip tesisinin inşasına başlanıyor.

Bu tesislere yapılan yatırım miktarı 500 milyar doları aşacak. Yeni çip üretim tesisi inşasına başlangıç sayısı, 2021'de 23, 2022'de 33 olurken, bu rakam 2023'te 28'i bulacak.

ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile birlikte Çin de bu piyasaya hakim olmak için hızla yeni yatırımlar yapıyor.

ABD, çip endüstrisi için 50 milyar doların, AB de 40 milyar euronun üzerinde destek vermeye yönelik programlar hazırladı.

Tayvan başı çekiyor

Gelişmiş çiplerin yüzde 90'ı Tayvan'da üretiliyor. Tayvan merkezli TSMC, dünyanın en büyük çip üreticisi konumunda. Şirketin piyasa değeri 400 milyar doları, yıllık geliri de 70 milyar doları buluyor.

Çip üretiminde ikinci sırayı ABD merkezli Intel firması alıyor. Piyasa değeri 100 milyar dolar olan şirketin geliri 69 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.