Çip sıkıntısı nedeniyle Xiaomi akıllı telefonları için yeni zamlar yolda

Xiaomi'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Wang Xiang, çip sıkıntısı nedeniyle telefonlarda fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Son zamanlarda tüm dünyada çip tedarik sorunları yaşanıyor. Özellikle otomotiv pazarını oldukça etkileyen bu kriz, birçok markanın üretimi durdurmasına neden olmuştu.

Otomotiv sektörünün dışında, akıllı telefon üreticileri de bu durumdan etkilenmeye başladı. Tedarik sorunlarını değerlendiren Xiaomi Kıdemli Başkan Yardımcısı Wang Xiang, mikro devrelerin yetersizliğinden yakındı.

XIAOMI MODELLERİNE ZAM KAPIDA

Xiang, Xiaomi'nin üretim süreçlerini eski haline getirmenin yollarını aradığını, ancak yaşanan çip sorunları nedeniyle fiyatları kontrol altında tutmanın zor olduğunu söylüyor. Bu nedenle, bazı Xiaomi modellerinde fiyat artışına gidilecek.

Gelecek zamlar hakkında konuşan Wang Xiang, tüketicilere her zaman en iyi fiyatı sunmaya çalıştıklarını, ancak bazı durumlarda maliyetteki artışın bir kısmını tüketiciye yansıtmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Son zamanlarda yaşanan çip krizinin yalnızca Xiaomi'yi değil, diğer akıllı telefon üreticilerini de etkilemesi bekleniyor.